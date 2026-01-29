"Ya me quiero ir al cielo": El desgarrador deseo de Kenia que se hizo realidad

Kenia, una pequeña originaria de Tijuana, se convirtió en un símbolo de valentía tras viralizarse un video donde expresaba el agotamiento físico y emocional de su batalla contra el cáncer. Entre lágrimas, la menor confesó a su madre: "Ya me quiero ir al cielo; hay mucho sufrimiento, mucha enfermedad y muchos piquetes".

La respuesta de su madre conmovió a miles al mostrar una fortaleza inquebrantable frente al dolor de su hija.

"Lo que tú decidas con Jesús va a estar bien, yo voy a estar bien", le aseguró, brindándole paz en sus momentos más críticos.

Tras el fallecimiento de Kenia el pasado 30 de septiembre de 2024, su historia no terminó con su último suspiro. Su familia honró su memoria cumpliendo su deseo póstumo de repartir alimentos a las afueras del hospital donde ella fue tratada.

Este gesto buscó brindar consuelo a quienes atraviesan la misma incertidumbre y angustia que ellos vivieron durante meses. Hoy, el legado de Kenia permanece como un poderoso recordatorio de empatía, solidaridad y amor incondicional en medio de la adversidad.

Mira la programación en Red Uno Play