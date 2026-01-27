¡De terror! Un hombre ciego de celos ataca el auto de una madre y su hija por error

Lo que comenzó como un trayecto rutinario para una madre y su hija en el barrio La Libertad, en Cúcuta, Colombia, se transformó en una escena digna de un thriller de suspenso. Un hombre, aparentemente impulsado por una crisis de celos, persiguió y atacó violentamente su vehículo tras confundirlas con el supuesto amante de su esposa.

El incidente, ocurrido el pasado domingo 25 de enero, quedó registrado en un video que ya le da la vuelta al mundo. En las imágenes se observa el nivel de desesperación de las mujeres mientras un motociclista las acosa por varias calles.

Un ataque frente a la autoridad

En un intento por salvar sus vidas, las víctimas lograron conducir hasta un CAI (Centro de Atención Inmediata de la Policía). Sin embargo, la cercanía de las autoridades no detuvo al agresor. Al detenerse el coche, el sujeto descendió de su moto y comenzó a golpear frenéticamente los cristales y la carrocería del automóvil, ante los gritos de pánico de las ocupantes, según el portal Pauto Noticias.

"¡Es una mujer, qué le pasa! ¡Nos viene siguiendo y no sabemos por qué!", se escucha gritar a las víctimas en el video, mientras el agresor propina puñetazos al vidrio del conductor.

El insólito desenlace

Tras varios segundos de violencia, el hombre finalmente se percató de que las personas dentro del vehículo no tenían relación alguna con su conflicto personal. Al notar su error, el tono del agresor cambió drásticamente, pasando de la furia a una incómoda solicitud de disculpas. Según testigos, el individuo justificó su actitud alegando que el automóvil era idéntico al del hombre con quien su pareja le era infiel.

Más allá del violento comportamiento del hombre, el video encendió el debate internacional debido a la pasividad de los agentes de policía presentes en el lugar. En el clip se observa a un uniformado a pocos metros de la escena sin intervenir de forma inmediata para neutralizar el ataque, lo que generó miles de críticas sobre los protocolos de protección ciudadana en la región. Hasta el momento, no se ha confirmado si las víctimas presentarán cargos formales por daños materiales y trauma psicológico tras el angustiante episodio.

