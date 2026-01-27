Sale a la luz otro capítulo “perdido” de El Chavo del 8: nadie había visto

La vecindad más famosa de la televisión vuelve a sorprender. Un nuevo episodio “perdido” de El Chavo del 8 salió a la luz, convirtiéndose en el tercer material inédito que reaparece en menos de un mes y que emociona a los fanáticos de la histórica serie mexicana, actualmente emitida por la señal de Red Uno.

El hallazgo fue realizado por el usuario de la red social X “Scoobyonda”, quien se ha ganado el apodo de un verdadero Indiana Jones del Chavo del 8. El perfil, originario de Puerto Rico, encontró entre los archivos de una televisora local una copia en español de la segunda parte del “Festival de la buena vecindad”, grabado en 1976.

Hasta ahora, este episodio solo estaba disponible en portugués, versión emitida por la cadena brasileña SBT. Televisa únicamente distribuía las partes 1, 3 y 4, por lo que este material se convierte en una auténtica joya para los seguidores de la serie protagonizada por Roberto Gómez Bolaños.

Este capítulo se suma a otros dos episodios “nunca antes vistos”: “Las goteras en la casa de Don Ramón” y “El Chavo en Cancún”, lo que ha despertado sospechas y teorías entre los internautas, considerando que las producciones originales de Televisa deberían estar resguardadas en su archivo central en la avenida Dr. Río de la Loza. Sin embargo, ya son tres materiales únicos que aparecieron fuera de México.

¿Por qué los episodios perdidos aparecen fuera del país original?

Expertos y coleccionistas señalan que durante las décadas de los 70 y 80 las cintas fueron distribuidas internacionalmente, y en muchos casos fueron grabadas y conservadas por fans extranjeros en formato VHS, mientras que en México varias grabaciones fueron reutilizadas o extraviadas.

Otro factor clave fue el terremoto de 1985, que provocó el colapso de instalaciones de Televisa y la posible pérdida de gran parte de su archivo original, incluidos episodios piloto y escenas inéditas. Historias de coleccionistas indican que algunos capítulos sobrevivieron gracias a grabaciones caseras guardadas durante más de 40 años.

El legado que no pasa de moda

El Chavo del 8 se grabó entre 1973 y 1980, periodo en el que Roberto Gómez Bolaños produjo 312 episodios. Aunque conflictos internos entre los actores llevaron al fin del programa, su éxito fue tan grande que se retransmitió durante más de 25 años y hoy sigue vigente.

Personajes como El Chavo, La Chilindrina, Kiko, Don Ramón, Doña Florinda, el Profesor Jirafales, el Señor Barriga y Jaimito el Cartero marcaron generaciones y continúan conquistando a las familias de México, Centro y Sudamérica, incluso 45 años después de su despedida.

