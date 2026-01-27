Desde este martes devuelven dólares en efectivo: quiénes y cómo cobrar

La devolución de ahorros en dólares en efectivo a pequeños ahorristas del país comenzará este martes 27 de enero en todas las entidades financieras, según anunció el Gobierno. La medida beneficiará a más de 75.000 familias bolivianas que mantenían hasta $us 1.000 en sus cuentas bancarias.

De acuerdo con la información oficial, podrán acceder a la devolución las personas naturales y jurídicas que, al 31 de diciembre de 2025, contaban con un saldo máximo de mil dólares en cajas de ahorro o cuentas corrientes.

El anuncio fue realizado este lunes y contó con una primera devolución simbólica en una entidad bancaria del departamento de Potosí, donde estuvo presente el presidente del Estado, Rodrigo Paz, quien destacó que la medida busca devolver la confianza en el sistema financiero.

Por su parte, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, precisó que la devolución se realizará de forma directa en los bancos, sin intermediarios, y en dólares en efectivo.

“A partir de este martes 27 de enero, los beneficiarios podrán retirar sus dólares. Se trata de ahorristas que mantuvieron hasta 1.000 dólares en sus cuentas al cierre del año pasado”, explicó Espinoza.

Las autoridades señalaron que esta política apunta a garantizar que los ahorros de los ciudadanos estén disponibles cuando así lo requieran, como parte de una estrategia para fortalecer la estabilidad económica y la credibilidad del sistema financiero nacional.

