Policía realiza allanamientos a domicilios estratégicos por el caso 'narcomaletas'

El Comando Departamental de la Policía y el Ministerio Público desplegaron esta tarde un operativo de alta intensidad en la zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz. Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) intervinieron dos domicilios en el barrio Libertad bajo estrictas órdenes judiciales de allanamiento.

Las acciones se enmarcan en las investigaciones por los delitos de tráfico de armas, asociación delictuosa y el polémico caso de las ‘narcomaletas’. El objetivo central de la incursión fue localizar evidencia física e información documental.

Durante la requisa de ambos inmuebles, los peritos lograron el secuestro de documentación relevante que será integrada al cuaderno de investigaciones de manera inmediata. Pese al despliegue de fuerzas especiales, las autoridades confirmaron que no se registraron arrestos ni aprehensiones durante el transcurso de la jornada.

La fiscal asignada al operativo mantuvo total reserva sobre los hallazgos y evitó emitir declaraciones preliminares a los medios de comunicación. Se espera que el Fiscal Departamental brinde una conferencia de prensa esta noche para detallar el alcance de estos operativos y los avances del caso.

