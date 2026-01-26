Policía busca a extranjero por atraco frustrado a librecambista en Cochabamba

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se encuentra tras la pista de un hombre de acento extranjero que protagonizó un violento intento de atraco contra un librecambista en la zona de Colquiri Norte. El asalto ocurrió la noche del sábado 24 de enero, alrededor de las 19:30 en Cochabamba.

El director de la Felcc, Jhonny Coca, dijo que la víctima, un librecambista de 59 años, estaba regresando a su domicilio tras cerrar su actividad comercial en la calle 25 de Mayo y Sucre, cuando fue interceptado por un individuo que llegó a bordo de una motocicleta.

“Este sujeto baja de la moto, encañona a la víctima y trata de arrebatarle el dinero producto de su actividad. La persona se resiste y forcejean”, explicó.

La autoridad policial sostuvo que durante el enfrentamiento, el asaltante disparó dos veces contra el librecambista, logrando herirlo en una de las ocasiones.

"El proyectil ingresó por la boca del lado derecho y quedó alojado en la zona cervical. Vecinos que escucharon el hecho activaron una alarma comunitaria, lo que obligó al sospechoso a subir nuevamente a la motocicleta y escapar del lugar", relató.

Coca sostuvo que la Felcc ya cuenta con grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios que permitirán identificar al atacante y dijo que la propia víctima aseguró que el asaltante tenía acento extranjero, posiblemente brasileño o colombiano. Con base en esa información, la Policía activó protocolos de inteligencia y rastreo en alojamientos de la zona, ante la sospecha de que el involucrado esté hospedado en un lugar temporal.

La víctima está fuera de peligro

El librecambista fue trasladado al hospital Viedma, donde fue atendido de emergencia. La directora del hospital, Adela Amaya, informó que el hombre presenta una lesión por arma de fuego, fractura en el cráneo y daños en el área maxilofacial.

“Ha tenido suerte. No le afectó órganos vitales. Está estable, sin lesiones neurológicas y no requiere terapia intensiva”, detalló.

Por el momento, la Policía continúa con entrevistas a testigos y la revisión de imágenes para dar con el paradero del responsable, mientras la investigación sigue abierta bajo la figura de tentativa de robo agravado.

