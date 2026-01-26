Policía busca a extranjero por atraco frustrado a librecambista en Cochabamba

La Felcc ya cuenta con grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios que permitirán identificar al atacante y dijo que la propia víctima aseguró que el asaltante tenía acento extranjero, posiblemente brasileño o colombiano.
26/01/2026 9:22
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se encuentra tras la pista de un hombre de acento extranjero que protagonizó un violento intento de atraco contra un librecambista en la zona de Colquiri Norte. El asalto ocurrió la noche del sábado 24 de enero, alrededor de las 19:30 en Cochabamba.
“Este sujeto baja de la moto, encañona a la víctima y trata de arrebatarle el dinero producto de su actividad. La persona se resiste y forcejean”, explicó.
La autoridad policial sostuvo que durante el enfrentamiento, el asaltante disparó dos veces contra el librecambista, logrando herirlo en una de las ocasiones.
"El proyectil ingresó por la boca del lado derecho y quedó alojado en la zona cervical. Vecinos que escucharon el hecho activaron una alarma comunitaria, lo que obligó al sospechoso a subir nuevamente a la motocicleta y escapar del lugar", relató.
La víctima está fuera de peligro
El librecambista fue trasladado al hospital Viedma, donde fue atendido de emergencia. La directora del hospital, Adela Amaya, informó que el hombre presenta una lesión por arma de fuego, fractura en el cráneo y daños en el área maxilofacial.
