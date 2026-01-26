Lluvia torrencial provoca inundaciones en casas y calles de Cochabamba

Una torrencial lluvia registrada la tarde de este domingo causó inundaciones en distintas zonas de la ciudad de Cochabamba, dejando varias calles y viviendas anegadas, especialmente en el sector noroeste.

Los vecinos del kilómetro 3 de la avenida Blanco Galindo fueron algunos de los más afectados, ya que el agua cubrió las calles y dificultó la circulación vehicular y peatonal. Otro punto crítico fue el sector del puente Beijing y Blanco Galindo, donde el nivel del agua generó serios problemas en la circulación de vehículos durante varios minutos.

Asimismo, el distribuidor de la avenida Perú y Blanco Galindo quedó inundado tras la intensa precipitación, lo que obligó a las autoridades a cerrar el paso a desnivel de manera temporal para evitar accidentes.

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Cochabamba, Dennis Rosales, informó que la lluvia alcanzó los 50 milímetros por metro cuadrado, provocando el colapso del sistema de drenaje.

“La zona noroeste es la que más ha sufrido. Estamos desplazando cuadrillas de emergencia con bombas a distintos sectores”, señaló.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Gustavo Navia, explicó que uno de los principales problemas fue el taponamiento de los drenajes por el arrastre de basura. “Estamos realizando trabajos de limpieza en sectores como la avenida Arquímedes y Segunda para restablecer el flujo del agua”, indicó.

Las autoridades municipales continúan con las labores de emergencia y pidieron a la población evitar circular por zonas inundadas, además de colaborar manteniendo limpias las calles y bocas de tormenta para prevenir nuevos colapsos.



