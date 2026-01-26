Lluvia torrencial provoca inundaciones en casas y calles de Cochabamba

Los vecinos del kilómetro 3 de la avenida Blanco Galindo fueron algunos de los más afectados, ya que el agua cubrió las calles y dificultó la circulación vehicular y peatonal.
Una torrencial lluvia registrada la tarde de este domingo causó inundaciones en distintas zonas de la ciudad de Cochabamba, dejando varias calles y viviendas anegadas, especialmente en el sector noroeste.
Asimismo, el distribuidor de la avenida Perú y Blanco Galindo quedó inundado tras la intensa precipitación, lo que obligó a las autoridades a cerrar el paso a desnivel de manera temporal para evitar accidentes.
“La zona noroeste es la que más ha sufrido. Estamos desplazando cuadrillas de emergencia con bombas a distintos sectores”, señaló.
Las autoridades municipales continúan con las labores de emergencia y pidieron a la población evitar circular por zonas inundadas, además de colaborar manteniendo limpias las calles y bocas de tormenta para prevenir nuevos colapsos.
