Monseñor denuncia retraso en pagos de la Alcaldía a hogares de niños en Santa Cruz

Durante la misa dominical en la Catedral de Santa Cruz, el monseñor Estanislao Dowlaszewicz denunció públicamente que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra aún no ha cancelado las deudas pendientes con los hogares de niños correspondientes a la gestión 2025.

“Los niños de los hogares no me van a perdonar si no lo digo ahora, por el bien de ellos. Cerca de mil niños en 19 hogares que atendemos como Iglesia Católica en Santa Cruz se ven afectados. Todos se sienten olvidados: nuestros papás nos abandonaron y nuestras autoridades tampoco nos apoyan”, señaló el religioso.

Monseñor Dowlaszewicz explicó que estos recursos son esenciales para cubrir necesidades básicas como alimentación, vestimenta, atención médica y educación.

“Ya hemos terminado el año 2025 y las autoridades de la Alcaldía no han pagado las deudas que tenemos del año pasado. Las facturas no esperan y ya estamos a fin de enero”, agregó.

A pesar de que, según el monseñor, el alcalde habría firmado el desembolso, funcionarios municipales de niveles inferiores no han cumplido con su entrega.

“Juegan con nosotros diciendo que ‘mañana’, que falta una firma para desembolsarnos, y nuestros responsables de los hogares ya no son recibidos en las oficinas, sino en los pasillos de la Alcaldía”, enfatizó.

Con el inicio de las inscripciones escolares para 2026, los niños se sienten aún más vulnerables ya que muchos de ellos no cuentan con útiles escolares.

Mira la programación en Red Uno Play