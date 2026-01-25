Altas temperaturas en el oriente y lluvias en el occidente: así estará el clima este domingo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este domingo 25 de enero de 2026 se registrarán lluvias y tormentas eléctricas en varias capitales del país, con contrastes marcados de temperatura entre el oriente y el occidente boliviano.

Santa Cruz

En la capital cruceña se prevé una jornada calurosa, con una temperatura mínima de 23 °C y una máxima de 35 °C. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde y la noche se espera mayor nubosidad, sin descartarse precipitaciones aisladas en zonas cercanas.

Cochabamba

La ciudad de Cochabamba presentará un clima templado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 °C de mínima y 27 °C de máxima. El pronóstico indica cielo nublado durante la mañana, tormentas eléctricas por la tarde y lluvias durante la noche, por lo que se recomienda precaución en actividades al aire libre.

La Paz

En la sede de gobierno se anticipa una jornada fría a templada, con temperaturas entre 8 °C y 21 °C. El día comenzará nublado, pero hacia la tarde se prevén lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, condiciones que se mantendrán durante la noche.

En El Alto, Oruro y Potosí se esperan bajas temperaturas por la mañana y precipitaciones con tormentas eléctricas en horas de la tarde, seguidas de lluvias nocturnas.

Por su parte, Sucre registrará cielos mayormente nublados durante el día y lluvias por la noche.

En el sur del país, Tarija tendrá temperaturas entre 14 °C y 27 °C, con tormentas eléctricas en la tarde y lluvias nocturnas.

Mientras que, Cobija y Trinidad presentarán un ambiente cálido y húmedo, con lluvias persistentes y tormentas eléctricas, especialmente durante la mañana y la tarde.

Mira la programación en Red Uno Play