Naabol deslinda responsabilidad y aclara su función tras caso “narcomaletas” en Viru Viru

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) emitió un comunicado oficial para aclarar el alcance de sus funciones, luego de la controversia generada por el denominado caso “narcomaletas”, relacionado con un vuelo chárter que arribó al Aeropuerto Internacional de Viru Viru y que involucra a la exdiputada y actual candidata a concejal, Laura Rojas.

Ante estos hechos, Naabol afirmó que “sus funciones se limitan estrictamente a la seguridad de la aviación civil, facilitación y seguridad operacional, bajo las normas RAB 107 y 997”, y precisó que su misión es “prevenir actos de interferencia ilícita y garantizar la seguridad técnica de las operaciones”.

La institución explicó que, conforme a la RAB 107, “realiza la inspección de pasajeros, equipajes y carga únicamente en los procesos de salida”, señalando que dichos controles tienen como finalidad exclusiva “detectar armas o explosivos que pongan en riesgo el vuelo”.

En ese sentido, remarcó que “la institución no realiza revisiones de contenido ni de seguridad en los procesos de arribo”.

Respecto a las llegadas, NAABOL indicó que su labor de facilitación, enmarcada en la RAB 997, “se limita a proveer la infraestructura y asegurar el flujo de usuarios”.

Asimismo, subrayó que “no tiene la facultad legal ni la competencia para revisar maletas por narcóticos o contrabando”, aclarando que este tipo de controles corresponden a otras instancias del Estado.

Finalmente, la entidad recalcó que “las tareas de interdicción son ajenas a nuestras atribuciones institucionales”, deslindando responsabilidad institucional en el caso.

