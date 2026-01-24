Acribillado con 48 disparos: revelan nuevos detalles del crimen en San Ignacio

Nuevos elementos salen a la luz en el caso del hombre acribillado dentro de su domicilio en el barrio Chiquitano, en el municipio de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz. La víctima fue identificada como Alexander Pacheco, de 29 años, de nacionalidad brasileña, quien habría recibido 48 impactos de arma de fuego, según el informe del médico forense.

De acuerdo con el reporte policial, el cuerpo sin vida fue hallado por vecinos del sector durante la madrugada, luego de que se escucharan múltiples disparos alrededor de las 04:00. La denuncia formal fue realizada cerca de las 06:00, lo que permitió el inicio de las actuaciones policiales.

“La persona fallecida sería Alexander Pacheco, de 29 años, de nacionalidad brasileña. Tras cruzar información con la Policía Federal de Brasil, se estableció que este sujeto se habría fugado del centro de rehabilitación Versalles Grande, en Brasil, donde cumplía condena por tráfico de armas, tráfico de drogas y asociación delictuosa”, informaron las autoridades.

La autopsia médico-legal confirmó que la víctima recibió 48 impactos de proyectil de arma de fuego, lo que evidencia un ataque de extrema violencia.

“Según el testimonio de un testigo, dos sujetos habrían ingresado al cuarto donde residía esta persona aproximadamente a las cuatro de la mañana, lo habrían maniatado y posteriormente procedido a quitarle la vida”, señala el reporte oficial.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizaron el levantamiento legal del cuerpo, mientras vecinos del barrio observaban consternados el operativo policial.

Asimismo, las autoridades informaron que se logró identificar a la persona que habría amenazado a la víctima la noche anterior al crimen.

“De acuerdo con la declaración de la pareja sentimental de la víctima, una menor de 16 años, se logró identificar a quien lo habría amenazado horas antes del hecho. Se trataría de un ciudadano brasileño de 19 años”, añadieron las autoridades.

Entre las principales hipótesis que se manejan, se considera que el crimen estaría relacionado con un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, ya que el fallecido presuntamente pertenecía a la organización criminal Primer Comando da Capital (PCC) de Brasil.

Las investigaciones continúan para dar con los responsables del hecho.

