Duras imágenes: agentes del ICE matan a un hombre en Minneapolis y desatan indignación

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) mataron este sábado a un hombre en la ciudad de Minneapolis, según confirmó el Departamento de Policía local. El incidente se produce apenas dos semanas después de que otro agente federal disparara y causara la muerte de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good, en un contexto de creciente tensión por las redadas antimigratorias.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó el fallecimiento en declaraciones al Minnesota Star Tribune. De acuerdo con el medio, los agentes federales solicitaron a la policía estatal que se retirara del lugar, pedido que fue rechazado por O’Hara.

En respuesta, el jefe policial ordenó el resguardo de la escena, canceló todos los permisos vigentes y convocó a todos los efectivos disponibles, con excepción del turno nocturno.

Testigos del hecho fueron trasladados a la sede de la administración estatal, en el Edificio Whipple, mientras agentes de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó su indignación a través de redes sociales y confirmó que se comunicó con la Casa Blanca tras lo sucedido.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo efectuado por agentes federales. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. Ya”, escribió Walz.

Por su parte, el Ayuntamiento de Minneapolis confirmó la participación de agentes federales en el tiroteo, ocurrido en la intersección de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet, y pidió a la población mantener la calma y evitar la zona mientras continúan las investigaciones.

El hecho ocurre en un clima de alta tensión social. Este viernes, miles de personas se manifestaron en Minneapolis para denunciar presuntos abusos cometidos durante los operativos del ICE en las últimas semanas, tras la muerte de Renee Nicole Good el pasado 7 de enero.

La movilización formó parte de la jornada de protesta denominada ‘ICE Out for Good’, impulsada por más de cien organizaciones, entre sindicatos, colectivos de derechos civiles y grupos religiosos.

Entre las demandas se encuentra la expulsión del ICE de Minnesota, el inicio de acciones legales contra el agente que disparó a Good, el cese de la financiación federal a la agencia y una investigación por posibles violaciones constitucionales y de derechos humanos. Asimismo, se solicitó a empresas privadas romper vínculos económicos con el organismo federal.

Pese a temperaturas cercanas a los –23 grados centígrados, miles de manifestantes participaron de la protesta. “Son –23 grados y aun así miles se presentaron con fuerza en Minneapolis. Así somos nosotros”, afirmó el alcalde Jacob Frey, quien expresó su respaldo a las movilizaciones.

La actual crisis se da en el marco de la operación federal ‘Metro Surge’, lanzada en diciembre por el Gobierno en Minnesota y justificada por un supuesto aumento de la criminalidad. En ese contexto, el expresidente Donald Trump defendió la medida con declaraciones polémicas sobre seguridad y migración.

La tensión continúa en Minnesota, con una creciente exigencia ciudadana de respuestas y responsabilidades por parte de las autoridades federales.

