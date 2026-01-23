Sánchez descarta que España participe en la Junta de Paz para Gaza impulsada por Estados Unidos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó este jueves la participación de España en la Junta de Paz para Gaza promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que la propuesta queda fuera del marco de Naciones Unidas.

La decisión fue anunciada en Bruselas, durante una rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, convocada para analizar, entre otros asuntos, las intenciones de Trump respecto a Groenlandia.

Sánchez explicó que la iniciativa, presentada por el mandatario estadounidense en el Foro Económico Mundial de Davos, fue concebida inicialmente para supervisar un plan de paz para Gaza, pero ahora se pretende ampliar a otros conflictos internacionales. Según el jefe del Ejecutivo, no incluye a la Autoridad Nacional Palestina, un elemento que considera clave.

“Agradecemos la invitación, pero declinamos participar en esa Junta propuesta por la Administración estadounidense”, afirmó Sánchez ante los medios.

El presidente del Gobierno subrayó que la negativa responde a una coherencia con la política exterior española, basada en el respeto al orden multilateral, el sistema de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

Sánchez insistió en que el futuro de Palestina debe ser decidido por los propios palestinos y que la convivencia con Israel debe abordarse mediante un proceso dialogado que permita aplicar la solución de los dos Estados, facilite la entrada de ayuda humanitaria y garantice una paz duradera.

España, añadió, continuará comprometida con el proceso de paz impulsado desde hace más de 30 años junto a socios europeos y miembros de la comunidad internacional, así como con la ayuda humanitaria, la reconstrucción, la estabilización y la seguridad tanto de Israel como de Palestina.

