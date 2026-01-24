Bono PEPE: Conoce la web oficial y los pasos para consultar si recibirá los Bs 450

La Gestora Pública habilita un buscador digital, mediante el número de carnet de identidad donde podrá verificar si recibirá o no el bono PEPE, para evitar que la población acuda innecesariamente a los bancos.
24/01/2026 10:44
El gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, informó que, para transparentar la entrega del apoyo económico destinado a mitigar el alza de la canasta familiar, la Gestora Pública pondrá en marcha un sistema de consulta automatizado.
Esta herramienta permitirá a los ciudadanos verificar su elegibilidad en segundos, utilizando el cruce de datos de los actuales beneficiarios de bonos sociales en el país.
¿Dónde realizar la consulta?
El acceso será exclusivamente a través del portal institucional de la entidad que se habilitará en los próximos días. Los usuarios deberán buscar una sección específica señalizada de forma amigable:
Requisitos y canales alternativos
El proceso ha sido simplificado para que cualquier persona con acceso a internet pueda realizarlo. Al ingresar al apartado del Bono PEPE, el sistema solicitará únicamente:
Para quienes no tengan acceso a una computadora o celular con internet, la autoridad Marcelo Fernández confirmó que la línea gratuita 800-101-070 estará disponible para brindar la misma información de manera verbal y personalizada.
No es necesario realizar ningún trámite previo en oficinas físicas; si tus datos ya figuran en el sistema de bonos sociales, la plataforma te indicará automáticamente si estás habilitado para el cobro.
