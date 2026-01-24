TEMAS DE HOY:
Narcomaletas Cenvicruz Alcaldía de Santa Cruz

32ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

Bono PEPE: Conoce la web oficial y los pasos para consultar si recibirá los Bs 450

La Gestora Pública habilita un buscador digital, mediante el número de carnet de identidad donde podrá verificar si recibirá o no el bono PEPE, para evitar que la población acuda innecesariamente a los bancos.

Red Uno de Bolivia

24/01/2026 10:44

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

Escuchar esta nota

El gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, informó que, para transparentar la entrega del apoyo económico destinado a mitigar el alza de la canasta familiar, la Gestora Pública pondrá en marcha un sistema de consulta automatizado.

Esta herramienta permitirá a los ciudadanos verificar su elegibilidad en segundos, utilizando el cruce de datos de los actuales beneficiarios de bonos sociales en el país.

¿Dónde realizar la consulta?

El acceso será exclusivamente a través del portal institucional de la entidad que se habilitará en los próximos días. Los usuarios deberán buscar una sección específica señalizada de forma amigable:

  • Sitio Web: www.gestora.bo
  • Identificador: Deberás hacer clic en el ícono del Quirquincho, la mascota oficial de la Gestora.

Requisitos y canales alternativos

El proceso ha sido simplificado para que cualquier persona con acceso a internet pueda realizarlo. Al ingresar al apartado del Bono PEPE, el sistema solicitará únicamente:

  • Número de Cédula de Identidad.
  • Fecha de nacimiento.

Para quienes no tengan acceso a una computadora o celular con internet, la autoridad Marcelo Fernández confirmó que la línea gratuita 800-101-070 estará disponible para brindar la misma información de manera verbal y personalizada.

No es necesario realizar ningún trámite previo en oficinas físicas; si tus datos ya figuran en el sistema de bonos sociales, la plataforma te indicará automáticamente si estás habilitado para el cobro.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD