Bono PEPE: Conoce la web oficial y los pasos para consultar si recibirá los Bs 450

El gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, informó que, para transparentar la entrega del apoyo económico destinado a mitigar el alza de la canasta familiar, la Gestora Pública pondrá en marcha un sistema de consulta automatizado.

Esta herramienta permitirá a los ciudadanos verificar su elegibilidad en segundos, utilizando el cruce de datos de los actuales beneficiarios de bonos sociales en el país.

¿Dónde realizar la consulta?

El acceso será exclusivamente a través del portal institucional de la entidad que se habilitará en los próximos días. Los usuarios deberán buscar una sección específica señalizada de forma amigable:

Sitio Web: www.gestora.bo

Identificador: Deberás hacer clic en el ícono del Quirquincho, la mascota oficial de la Gestora.

Requisitos y canales alternativos

El proceso ha sido simplificado para que cualquier persona con acceso a internet pueda realizarlo. Al ingresar al apartado del Bono PEPE, el sistema solicitará únicamente:

Número de Cédula de Identidad.

Fecha de nacimiento.

Para quienes no tengan acceso a una computadora o celular con internet, la autoridad Marcelo Fernández confirmó que la línea gratuita 800-101-070 estará disponible para brindar la misma información de manera verbal y personalizada.

No es necesario realizar ningún trámite previo en oficinas físicas; si tus datos ya figuran en el sistema de bonos sociales, la plataforma te indicará automáticamente si estás habilitado para el cobro.

Mira la programación en Red Uno Play