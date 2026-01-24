Evite estafas y filas: Las recomendaciones de la Gestora para cobrar el bono PEPE

La entidad estatal pide a los beneficiarios que cobrarán el bono de Bs 450 no compartir datos personales con terceros y utilizar los canales digitales para una verificación segura antes de ir al banco.
24/01/2026 6:11
Ante el inicio del pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), la Gestora Pública ha emitido una serie de lineamientos destinados a garantizar que los 150 bolivianos lleguen a manos de los beneficiarios de forma rápida y segura.
Con el fin de evitar el colapso de las ventanillas bancarias y proteger a la población de posibles engaños, se sugieren las siguientes pautas:
1. Verificación previa obligatoria
2. Seguridad de la información (Antiestafas)
La autoridad ha sido enfática en proteger la privacidad de los ciudadanos:
3. ¿Qué hacer si no figura en el sistema?
Además se recuerda que los jubilados y rentistas no califican para este bono extraordinario, ya que el beneficio está dirigido específicamente a sectores vulnerables que no perciben ingresos fijos mensuales.
