Evite estafas y filas: Las recomendaciones de la Gestora para cobrar el bono PEPE

Ante el inicio del pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), la Gestora Pública ha emitido una serie de lineamientos destinados a garantizar que los 150 bolivianos lleguen a manos de los beneficiarios de forma rápida y segura.

Con el fin de evitar el colapso de las ventanillas bancarias y proteger a la población de posibles engaños, se sugieren las siguientes pautas:

1. Verificación previa obligatoria

Antes de acudir a cualquier entidad financiera, es fundamental confirmar que usted está habilitado. La Gestora recomienda:

Usar el buscador oficial: Ingrese a www.gestora.bo y busque el ícono del Quirquincho.

Tener el carnet a mano: Solo necesita su número de C.I. y fecha de nacimiento. Si el sistema no lo reconoce, no acuda al banco, ya que ellos no pueden modificar la base de datos.

2. Seguridad de la información (Antiestafas)

La autoridad ha sido enfática en proteger la privacidad de los ciudadanos:

No use intermediarios: El trámite de consulta es personal y gratuito. No entregue su carnet de identidad a desconocidos que ofrezcan "ayuda" en las puertas de los bancos o por redes sociales.

Canal telefónico oficial: Para cualquier duda o reclamo sobre su habilitación, llame exclusivamente a la línea gratuita 800-101-070.

3. ¿Qué hacer si no figura en el sistema?

Si usted no fue incluido en este pago por errores de datos o registro extemporáneo (después del 30 de noviembre de 2025), la Gestora recomienda:

Mantener la calma: Se habilitarán formularios de registro a lo largo del año para crear una base de datos social más amplia.

Acudir a oficinas solo si es necesario: Si existe una inconsistencia clara en sus datos, puede visitar las oficinas de la Gestora, pero no para solicitar el pago inmediato, sino para corregir su información para futuros beneficios.

Además se recuerda que los jubilados y rentistas no califican para este bono extraordinario, ya que el beneficio está dirigido específicamente a sectores vulnerables que no perciben ingresos fijos mensuales.

