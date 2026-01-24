Bono PEPE: ¿Qué pasa si naciste un 29, 30 o 31? Hay modificaciones

La Gestora Pública informó que existe una excepción importante en el cronograma del programa PEPE para los beneficiarios nacidos al cierre de mes. Debido a la ausencia de los días 29, 30 y 31 en el mes de febrero, la Gestora ha reprogramado estos pagos específicos.

De acuerdo con el comunicado oficial, estos beneficiarios podrán realizar su cobro de forma efectiva durante los días 29, 30 y 31 de marzo. Esta medida busca evitar confusiones y asegurar que el sistema procese correctamente los datos de los ciudadanos nacidos en estas fechas especiales.

Esta disposición técnica responde a la necesidad de sincronizar la base de datos de la Gestora con los sistemas de pago de las entidades financieras. Al no existir estos días en el calendario de febrero, el sistema habilitará automáticamente los pagos en el mes siguiente, garantizando que el beneficio sea acumulativo y que ningún ciudadano pierda su derecho por una inconsistencia de fechas.

Se ha pedido a los cajeros y personal de plataforma de los bancos estar debidamente informados para orientar a los usuarios que acudan en fechas erróneas.

La Gestora recomienda a este grupo específico de beneficiarios no acudir a las entidades bancarias durante el mes de febrero para evitar filas innecesarias. Es fundamental que el titular se presente en marzo portando su cédula de identidad original y la fotocopia correspondiente, aprovechando que para esas fechas el sistema estará plenamente habilitado.

Con esta planificación, se espera que el flujo de personas sea ordenado y que el beneficio cumpla su rol de apoyo económico de manera eficiente y sin contratiempos para la familia boliviana.

