¿Estas registrado? Gobierno dispuso fechas límites para el pago del Bono Pepe

El Programa de Apoyo al Empleo y la Producción (PEPE) inicia su ejecución sin que los beneficiarios necesiten realizar nuevos registros o inscripciones adicionales. Debido a que los periodos de selección ya fueron definidos durante el año pasado, el cobro se habilita directamente en las entidades financieras autorizadas.

El gerente de la Gestora, Marcelo Fernández, se refirió al grupo correspondiente a personas con discapacidad visual registradas en el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC).

“Los beneficiarios tienen que haber estado inscritos hasta el 15 de diciembre del 2025, no tienen que actualizar ni registrar ningún dato”, enfatizó el ejecutivo sobre este sector.

Fernández detalló que también se incluye a personas con discapacidad grave o muy grave registradas en el sistema nacional hasta el 30 de noviembre de la pasada gestión. Los beneficiarios solo deben acudir al banco con su documento de identidad original para hacer efectivo el cobro.

Por su parte, el viceministro del Tesoro, Christian Morales, explicó que el beneficio alcanza a madres gestantes y niños menores de dos años registrados en el bono Juana Azurduy hasta el 30 de noviembre del 2025. “No se necesita ninguna actualización ni registro, solo llevar el Carnet de Identidad vigente a la entidad bancaria para cobrar”, precisó la autoridad nacional.

Un cuarto sector abarca a los padres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales o de convenio que perciben el bono Juancito Pinto.

Morales aclaró que este pago se otorga estrictamente por núcleo familiar, por lo que se asignan Bs 150 al tutor independientemente de la cantidad de hijos.

Finalmente, el programa incorpora a los adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y que no pertenecen al sector de rentistas del sistema de pensiones. Para este grupo, el beneficio de Bs 150 se sumará a su pago mensual de forma acumulativa a partir de febrero y tendrá una vigencia de doce meses. Para todos los grupos, solo se necesita acudir a las entidades financieras portando la cédula de identidad vigente.

