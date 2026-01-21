¿Cuándo inicia el pago del Bono PEPE? El Ministerio de Economía socializa el cronograma oficial

El Gobierno Nacional activará desde este lunes 26 de enero el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), diseñado para fortalecer la economía de las familias bolivianas. Esta iniciativa otorgará un incentivo de Bs 150 mensuales a estudiantes de primaria y secundaria que ya perciben el Bono Juancito Pinto, cubriendo gastos de material escolar y transporte durante el primer trimestre.

Respecto a la operatividad del beneficio, el Ministerio de Economía informó: “Trasladamos al lunes el tema de la logística de cómo haremos los pagos y en qué momento cada persona debe acercarse, lo vamos a comunicar hasta el final de la semana”. Bajo esta premisa, los beneficiarios podrán verificar su habilitación oficial en el portal web de la Gestora antes de acudir a las entidades bancarias.

La estructura del programa contempla un apoyo diferenciado de Bs 150 mensuales que se extenderá por un año completo para los adultos mayores que perciben la Renta Dignidad y no son rentistas.

Sobre esta distinción, la cartera de Economía precisó: “Los tres meses son solamente para quienes están con el Bono Juana Azurduay, Juancito Pinto, Ceguera y quienes tienen Discapacidad grave”.

Para acceder al cobro, el tutor o beneficiario solo deberá presentar su Carnet de Identidad vigente en el banco autorizado, sin necesidad de realizar trámites nuevos o adicionales. Es importante considerar que el beneficio se entrega estrictamente por grupo familiar, buscando maximizar el alcance de la ayuda estatal en los sectores más vulnerables.

Finalmente, las autoridades destacaron que este plan de política social tiene un carácter temporal y será financiado mediante el TGN y recursos de cooperación internacional. Además de la asistencia inmediata, la medida permitirá consolidar una base de datos nacional para optimizar la focalización de futuras políticas públicas en el país.

