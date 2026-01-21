¿Qué sucede si mi familia tiene dos posibles beneficiarios del PEPE? Te contamos

El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Cristian Morales, informó que el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) será un beneficio económico temporal dirigido a las familias bolivianas y aclaró que no sustituye ningún bono social existente.

“Esto es por grupo familiar. Si en una familia hay dos personas que podrían recibir el PEPE, se otorgará solo un pago”, explicó Vladimir Fernández, gerente general de la Gestora Pública.

En ese sentido, si en un hogar hay una persona con discapacidad y otra beneficiaria del Bono Juana Azurduy, solo se entregará un pago del programa.

Las autoridades aseguraron que los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, discapacidad y la Renta Dignidad se continuarán pagando con normalidad durante 2026, garantizando que la implementación del PEPE no afectará los programas sociales existentes.

Morales señaló que el programa solo se pagará este año y se financiará con recursos del Tesoro General de la Nación. “Este es un tema temporal. Inicialmente se financia con fondos provenientes de la eliminación de ciertas subvenciones, lo que ha generado un ahorro diario de 28 millones de dólares desde la implementación de los decretos 5503 y 5516”, indicó.

Con el PEPE, el Gobierno busca ofrecer un apoyo económico adicional a las familias, priorizando la equidad y evitando duplicaciones de beneficios dentro de un mismo grupo familiar.

Mira la programación en Red Uno Play