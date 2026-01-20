¿Bajó el kilo de carne de pollo en Santa Cruz? Conozca aquí el precio

En el Antiguo Mercado Abasto de la capital cruceña, se reveló hoy una notable reducción en costo del pollo mairaneño, el cual se oferta a tan solo Bs. 13 el kilo. Esta cifra marca un contraste directo con el pollo industrial que se encuentra en el mismo recinto a un precio de Bs. 16.

En este mismo punto de abastecimiento, los cortes seleccionados como la pechuga y el ala mantienen una brecha de precios que oscila entre los Bs 23 y Bs 22, mientras que la pierna está a Bs. 18. La información recopilada en el mercado cruceño confirma que esta tendencia de ahorro se ha consolidado tras fluctuaciones previas durante la última semana.

