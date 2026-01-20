Bono PEPE: ¿Cuál es el monto que recibirá cada grupo vulnerable?

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) ha definido con precisión a los sectores de la población que recibirán este refuerzo financiero de Bs 150 mensuales. Los beneficiarios principales son las familias con hijos en edad escolar, mujeres del Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y ciudadanos con discapacidad visual.

Sobre la duración de este alivio económico, el Ministerio de Economía aclaró mediante sus canales oficiales cómo se distribuirá el tiempo de pago. La institución señaló: “Será por 12 meses, a partir del mes de febrero, quienes tienen Renta Dignidad que no son rentistas tienen los Bs 150 adicionales por 12 meses”.

Para el resto de los grupos vulnerables, la medida tiene un carácter más acotado que busca atender las necesidades inmediatas del inicio de gestión.

El Ministerio de Economía precisó: “Los tres meses son solamente quienes están con el Bono Juana Azurduy, Juancito Pinto, Ceguera y quienes tienen Discapacidad grave”.

Esta segmentación implica que, mientras la mayoría recibirá un acumulado de Bs 450, los adultos mayores sin jubilación alcanzarán un apoyo total de Bs 1.800 anuales. Es fundamental recordar que el beneficio se otorga a un solo representante por núcleo familiar para asegurar una distribución equitativa de los recursos estatales.

Los ciudadanos interesados en confirmar su pertenencia a estos grupos pueden realizar la consulta digital con su número de cédula de identidad. Esta base de datos nacional, gestionada por la Gestora, garantiza que el pago sea automático para quienes ya forman parte de los programas sociales vigentes.

