Heridos del accidente en Cuatro Cañadas reciben atención médica; dos están en terapia intensiva

Entre los afectados hay menores de edad y una persona de la tercera edad.

Cristina Cotari

23/01/2026 20:58

Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Tras el accidente de tránsito registrado en la carretera hacia Trinidad, en el municipio de Cuatro Cañadas, 19 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a una clínica privada para recibir atención médica, según el personal de salud. En el siniestro, un bus se volcó, dejando además una persona fallecida.

El médico de turno explicó que entre los heridos hay dos pacientes en estado crítico, que se encuentran en terapia intensiva, así como menores de edad y una persona de la tercera edad que aún no fue identificada.

Detalló que los equipos médicos están brindando atención primaria, priorizando según la gravedad de las lesiones.

 

Entre los diagnósticos reportados figuran fracturas múltiples, politraumatismos, traumas cervicales y dorsales, además de traumas abdominales cerrados y contusiones causadas por el impacto.

El personal de salud también informó que se espera la llegada de al menos 10 pacientes más en ambulancias provenientes de Cuatro Cañadas. Los equipos médicos ya trabajan en su estabilización y evaluación inmediata.

La Policía Boliviana continúa con la investigación del hecho, mientras se aguarda un informe oficial que detalle las causas del siniestro. Hasta el momento no se descarta que el exceso de velocidad haya sido un factor determinante.

