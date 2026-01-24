Robaron Bs 800 mil, joyas y oro: cae uno de los sospechosos en Guanay, La Paz

Un hombre de 23 años fue aprehendido en Guanay, en el norte del departamento de La Paz, por su presunta participación en el robo de Bs 800 mil, joyas y 100 gramos de oro, según informó el subcomandante departamental de la Policía, Javier Salguero.

La captura se dio poco después de que la víctima presentara la denuncia. De acuerdo con el reporte policial, la intervención fue inmediata y el principal implicado fue identificado y retenido por efectivos de la unidad policial local.

“Ahora se encuentra bajo investigación”, señalaron las autoridades, mientras el Ministerio Público y la Policía trabajan para determinar su grado de responsabilidad y dar con posibles cómplices.

En audiencia de medidas cautelares, un juez ordenó su detención preventiva en el penal de San Pedro, mientras continúan las diligencias del caso.

La Policía reiteró su compromiso de reforzar la seguridad en el municipio de Guanay y evitar que se repitan hechos delictivos de esta magnitud.





