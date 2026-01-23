Atención conductores: Habilitan parcialmente la ruta Oruro–Cochabamba

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, habilitó de manera parcial el carril en sentido Oruro–Cochabamba desde las 07:30 de este viernes, tras varias horas de trabajo continuo en la vía.

La medida permitió la circulación de vehículos que se dirigen a la ciudad de Cochabamba desde el occidente del país. Sin embargo, el tramo en sentido Cochabamba–Oruro continúa intransitable.

El cierre temporal del tránsito se produjo durante la madrugada, luego de un desborde a la altura del kilómetro 35, donde lodo y agua cubrieron la plataforma vial, impidiendo el paso de los motorizados.

Personal técnico y maquinaria pesada de la ABC continúan operando en la zona para restablecer condiciones seguras de transitabilidad, con labores de limpieza, encauzamiento y control. Estas tareas se han visto afectadas por la congestión vehicular, que dificulta el ingreso de más equipos al sector.

La ABC recomendó circular con extrema precaución, respetar la señalización instalada y mantenerse informados por los reportes oficiales, ante la posibilidad de nuevas contingencias por condiciones climáticas adversas.

