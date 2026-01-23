Se realizará un incremento de presupuesto para mantenimiento en la carretera a Mapiri

En esta jornada, la Alcaldía de Mapiri se reunió en la ciudad de La Paz junto a representantes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), donde llegaron al acuerdo de que se incrementará un 15% al presupuesto de la empresa que realiza el mantenimiento en esta ruta.

El alcalde de Mapiri, Alfredo Apaza, realizó ese anuncio en puertas del Ministerio de Obras Públicas después de sostener una reunión con el gerente regional de la ABC. “La ABC se ha comprometido, tenemos un acta firmada con ellos de que en el transcurso de la semana que viene ya van a instruir a la empresa que está en el tramo para que, si no tiene más maquinaria, pueda subcontratar a maquinaria que se encuentra en el sector”, declaró Apaza.

En esta temporada de lluvia, las carreteras al norte del departamento de La Paz se vieron muy afectadas, dejando en ocasiones intransitables para poder transportar ni pasajeros ni carga.

El municipio de Mapiri se declarará en estado de emergencia por desastres naturales la siguiente semana; el trámite ya se habría cumplido en el concejo, informó Apaza.

