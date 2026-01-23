TEMAS DE HOY:
adolescentes Didico Narcomaletas

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Se realizará un incremento de presupuesto para mantenimiento en la carretera a Mapiri

En esta jornada, la Alcaldía de Mapiri se reunió en la ciudad de La Paz junto a representantes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), donde llegaron al acuerdo de que se incrementará un 15% al presupuesto de la empresa que realiza el mantenimiento en esta ruta.

Juan Marcelo Gonzáles

22/01/2026 20:33

Foto: Alfredo Apaza Alcalde de Mapiri
LA PAZ

Escuchar esta nota

En esta jornada, la Alcaldía de Mapiri se reunió en la ciudad de La Paz junto a representantes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), donde llegaron al acuerdo de que se incrementará un 15% al presupuesto de la empresa que realiza el mantenimiento en esta ruta.

El alcalde de Mapiri, Alfredo Apaza, realizó ese anuncio en puertas del Ministerio de Obras Públicas después de sostener una reunión con el gerente regional de la ABC. “La ABC se ha comprometido, tenemos un acta firmada con ellos de que en el transcurso de la semana que viene ya van a instruir a la empresa que está en el tramo para que, si no tiene más maquinaria, pueda subcontratar a maquinaria que se encuentra en el sector”, declaró Apaza.

En esta temporada de lluvia, las carreteras al norte del departamento de La Paz se vieron muy afectadas, dejando en ocasiones intransitables para poder transportar ni pasajeros ni carga.

El municipio de Mapiri se declarará en estado de emergencia por desastres naturales la siguiente semana; el trámite ya se habría cumplido en el concejo, informó Apaza.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD