TEMAS DE HOY:
asesinato de colombianos Feminicida Desaparición de Jessica

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Hombre acusado de torturar y quemar a una perrita recibió detención domiciliaria

El hombre que torturó, quemó y mató a Dida, una cachorrita de Santa Cruz, recibió detención domiciliaria y una sanción de entregar cinco bolsas de croquetas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/01/2026 21:32

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Animalistas y vecinos expresaron su rechazo tras conocerse que un hombre acusado de torturar y matar a una cachorrita recibió detención domiciliaria en Santa Cruz.

El hecho ocurrió hace unos días, cuando la perrita, llamada Dida, fue víctima de maltrato extremo.

Según denuncias, el hombre la torturó, la quemó para eliminar evidencia y disparó también contra otro perro. La necropsia confirmó el sufrimiento que la cachorrita soportó antes de morir.

El otro perro, sobreviviente del ataque, se encuentra actualmente internado y recibiendo atención veterinaria para su recuperación.

Organizaciones animalistas denunciaron que, además de la detención domiciliaria, al agresor se le impuso una medida simbólica de entregar cinco bolsas de alimento para mascotas, lo que consideran insuficiente.

“Eso es lo que vale la vida de un animal que fue torturado y quemado. Esa es la justicia en nuestro país”, señaló una animalista.

Este caso revive la indignación que generó hace un año el maltrato de Misha, una gatita golpeada brutalmente por su dueño, quien fue enviado a Palmasola. Los defensores de los derechos de los animales aseguran que los responsables de estos hechos deberían recibir penas más severas para prevenir futuros abusos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD