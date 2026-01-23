Animalistas y vecinos expresaron su rechazo tras conocerse que un hombre acusado de torturar y matar a una cachorrita recibió detención domiciliaria en Santa Cruz.

El hecho ocurrió hace unos días, cuando la perrita, llamada Dida, fue víctima de maltrato extremo.

Según denuncias, el hombre la torturó, la quemó para eliminar evidencia y disparó también contra otro perro. La necropsia confirmó el sufrimiento que la cachorrita soportó antes de morir.

El otro perro, sobreviviente del ataque, se encuentra actualmente internado y recibiendo atención veterinaria para su recuperación.

Organizaciones animalistas denunciaron que, además de la detención domiciliaria, al agresor se le impuso una medida simbólica de entregar cinco bolsas de alimento para mascotas, lo que consideran insuficiente.

“Eso es lo que vale la vida de un animal que fue torturado y quemado. Esa es la justicia en nuestro país”, señaló una animalista.

Este caso revive la indignación que generó hace un año el maltrato de Misha, una gatita golpeada brutalmente por su dueño, quien fue enviado a Palmasola. Los defensores de los derechos de los animales aseguran que los responsables de estos hechos deberían recibir penas más severas para prevenir futuros abusos.

