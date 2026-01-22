Campesinos niegan agresión a cacique de San José de Chiquitos

La dirigencia campesina rechazó de forma tajante las acusaciones sobre una supuesta agresión física contra un cacique en la zona de San José de Chiquitos. El dirigente Joel Guarachi aclaró que el afectado es en realidad un comunario con dos parcelas inactivas y afirmó:

“Queremos desmentir categóricamente que nuestros hermanos campesinos hayan agredido a este supuesto cacique”.

La organización sostiene que el trasfondo del conflicto está vinculado a irregularidades legales y no a una persecución política o social. Guarachi señaló que existen denuncias locales que vinculan al agredido con delitos de tráfico de tierras y estafa, por lo que instó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva sobre estos antecedentes.

Finalmente, el sector reafirmó su postura de rechazo a cualquier acto violento y exigió la intervención inmediata de las instituciones estatales competentes. “Pedimos al INRA, la Fiscalía y Policía que tomen las cartas en el asunto para que se esclarezca y se llegue al final de la investigación”, concluyó el representante.

