Cívicos y el INRA firman acuerdo de cuatro ejes para frenar avasallamientos

Tras varios días de vigilia y tensión, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el INRA sellaron finalmente un acuerdo de cuatro puntos centrales. Este pacto busca pacificar la situación mediante una reestructuración profunda del ente agrario y la persecución penal de los avasalladores.

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana denunció el despojo violento de tierras ancestrales cometido por grupos que calificaron como delincuentes dedicados al tráfico de predios.

“Han golpeado a un cacique ancestral por tierras que ni las van a trabajar, es para traficarlas como vienen haciendo estos delincuentes”, sentenció.

Entre los cuatro compromisos inmediatos, se estableció que la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutarán operativos en un plazo de 48 horas para identificar a los invasores. El objetivo es que los responsables de la toma de tierras sean puestos ante la justicia para garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse.

Asimismo, se iniciarán auditorías integrales para identificar a los cómplices del daño a la propiedad privada ocurrido durante las últimas dos décadas. Por otro lado, la Comisión Agraria Departamental será reactivada con la participación exclusiva de autoridades vigentes, excluyendo a representantes de gestiones pasadas.

A pesar del consenso logrado, los sectores movilizados mantienen un estado de alerta ante el posible incumplimiento de lo pactado.

"Si el lunes no se cumplen estos preacuerdos, se entraría a un cabildo provincial departamental a partir de las 18:00 en San José de Chiquitos", advirtió Zambrana.

