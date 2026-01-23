Maestros urbanos de Santa Cruz advierten falta de ítems para el retorno a clases

El inicio de las labores educativas en Santa Cruz enfrenta un panorama crítico debido a la falta de personal docente en el sistema público. Según el magisterio urbano, existe un déficit de 1.500 profesores que pone en riesgo la regularidad del aprendizaje y la organización pedagógica.

Lorenzo Chávez, ejecutivo de los Maestros Urbanos, denunció que esta carencia obliga a los tutores a buscar soluciones temporales por cuenta propia.

“Lamentablemente, los padres de familia con la junta escolar tienen que organizarse con el director y contratar un maestro”, afirmó el dirigente.

Chávez fue enfático al advertir que establecerán un plazo para la entrega de ítems antes de tomar medidas de presión conjuntamente con los padres.

“Vamos a generar una alianza con los padres de familia, porque vamos a pelear por los ítems para los estudiantes”, concluyó el representante.

