Buscan regular la tarifa de los taxis y radiotaxis en La Paz

En zonas de la ciudad de La Paz han denunciado cobros excesivos por este servicio; la alcaldía busca regular las tarifas.

Juan Marcelo Gonzáles

22/01/2026 19:06

Foto: Taxis en la ciudad de La Paz/ RED UNO
LA PAZ

En zonas de la ciudad de La Paz han denunciado cobros excesivos por este servicio; la alcaldía busca regular las tarifas.

Desde la quita de la subvención de los carburantes, la alcaldía, junto a los representantes de los taxis y radiotaxis, busca instalar mesas técnicas de trabajo para definir cómo y en qué porcentaje debería subir el precio de su servicio.

Orlando Quispe, representante del sector del transporte, manifiesta que debería existir un incremento de hasta un 40% a sus tarifas; por su parte, el secretario de Movilidad y Seguridad de la Alcaldía declara que, según estudios preliminares, un incremento del 30% sería lo indicado.

“Tenemos determinado, según el estudio, los hitos que corresponden para que, según vayan pasando estos hitos, se incremente la tarifa del servicio (taxi o radiotaxi)”, menciona Millares.

Se aguardará los próximos días para que ambos sectores lleguen a un acuerdo que no pueda afectar ni a los usuarios ni a los del sector del transporte.

 

