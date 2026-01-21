TEMAS DE HOY:
Alcaldía de El Alto sancionará con Bs. 150 a conductores que no cumplan su ruta

La medida será aplicada desde hoy 21 de enero desde la tarde-noche de este miércoles junto a la guardia municipal y la policía donde se emitirá boletas de infracción a conductores incumpliendo su ruta establecida.

Juan Marcelo Gonzáles

21/01/2026 18:49

Foto: Gente esperando transporte público en El Alto (captura de video)
El secretario de movilidad urbana de la alcaldía de El Alto, Ricardo Morales, anunció que se aplicará la sanción por “Abandono injustificado de pasajeros” que se sancionará al conductor por Bs.150.

“A partir del día del hoy en coordinación con el comando regional de la policía boliviana y la dirección regional de tránsito se van a emitir boletas de infracción” declaró Morales.

Ante la situación de incremento de la tarifa de pasajes existe un acuerdo transitorio entre el municipio y los choferes que se estableció para tramo corto el costo de Bs. 2, tramo largo Bs2.50 en minibuses de parada a parada situación que no se estaría cumpliendo según vecinos de distintas zonas de la urbe alteña.

