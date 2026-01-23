TEMAS DE HOY:
asesinato de colombianos Feminicida Desaparición de Jessica

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Abogado de víctimas pide allanamientos y desalojos para frenar avasallamientos

El representante legal de las víctimas de avasallamientos pidió al Ministerio Público y a las autoridades ejecutar allanamientos, incautaciones y desalojos para proteger las propiedades afectadas. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/01/2026 21:40

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El abogado Álvaro Latorre, representante de las víctimas de avasallamiento en Santa Cruz, solicitó a las autoridades tomar medidas concretas para frenar este tipo de delitos, tras la reunión interinstitucional que contó con la participación del presidente del Estado.

“Esta es la primera vez que el presidente toma en sus manos el tema del avasallamiento, y debemos reconocer la actitud del gobernador Luis Fernando Camacho, quien propició este encuentro”, señaló Latorre.

El abogado destacó la importancia de que el Ministerio Público actúe con eficacia en las investigaciones.

“Sabemos de muchos casos que se han caído por negligencia del Ministerio Público o por falta de recursos. Ahora se debe comenzar con el tema de Las Londras, donde ya existen órdenes de aprehensión que deben ejecutarse”, afirmó.

Asimismo, pidió que se realicen allanamientos y se proceda al secuestro e incautación de bienes de implicados como Vicente Ollisco y Elías Tejerina Frías, a fin de cubrir parte de los millonarios daños ocasionados en estas propiedades.

“Si el operativo del lunes resulta exitoso y se logra el desalojo, esto será un cambio y enviará una señal clara a los avasalladores. No estamos pidiendo un favor; los productores pedimos que se cumpla la ley”, concluyó Álvaro Latorre.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD