Abogado de víctimas pide allanamientos y desalojos para frenar avasallamientos

El abogado Álvaro Latorre, representante de las víctimas de avasallamiento en Santa Cruz, solicitó a las autoridades tomar medidas concretas para frenar este tipo de delitos, tras la reunión interinstitucional que contó con la participación del presidente del Estado.

“Esta es la primera vez que el presidente toma en sus manos el tema del avasallamiento, y debemos reconocer la actitud del gobernador Luis Fernando Camacho, quien propició este encuentro”, señaló Latorre.

El abogado destacó la importancia de que el Ministerio Público actúe con eficacia en las investigaciones.

“Sabemos de muchos casos que se han caído por negligencia del Ministerio Público o por falta de recursos. Ahora se debe comenzar con el tema de Las Londras, donde ya existen órdenes de aprehensión que deben ejecutarse”, afirmó.

Asimismo, pidió que se realicen allanamientos y se proceda al secuestro e incautación de bienes de implicados como Vicente Ollisco y Elías Tejerina Frías, a fin de cubrir parte de los millonarios daños ocasionados en estas propiedades.

“Si el operativo del lunes resulta exitoso y se logra el desalojo, esto será un cambio y enviará una señal clara a los avasalladores. No estamos pidiendo un favor; los productores pedimos que se cumpla la ley”, concluyó Álvaro Latorre.

