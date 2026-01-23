Levantan vigilia en el INRA tras anuncio de nuevas autoridades

El presidente del Comité Cívico Provinciail informó que el próximo lunes se dará a conocer quién asumirá la dirección del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, tras la reciente vigilia realizada por los productores y representantes cívicos.

“Hoy levantamos la vigilia correspondiente al segundo de los tres puntos que se habían solicitado en esta medida”, explicó el dirigente.

Según indicó, la nueva directora encargada del INRA será presentada este lunes, y de ser necesario, él mismo viajará a La Paz para coordinar el inicio de la auditoría que considera “esencialísima”.

El presidente del Comité añadió que también se dará seguimiento a la investigación sobre el intento de homicidio contra el cacique de la comunidad UrKupiña, en coordinación con la fiscalía y la policía.

Asimismo, confirmó que se avanzará en el cumplimiento del desalojo de 300 predios que han sido avasallados, en coordinación directa con el gobernador y las autoridades nacionales.

Recordemos que esta jornada, los cívicos pidieron que las autoridades de la institución sean profesionales locales, conocedores de la realidad de Santa Cruz

Mira la programación en Red Uno Play