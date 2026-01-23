TEMAS DE HOY:
Padres piden flexibilidad a colegios en la entrega de útiles escolares

Padres de familia solicitan que los colegios permitan la entrega gradual de útiles escolares, debido a que muchas familias no cuentan con los recursos para adquirir todo el material al inicio del año. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/01/2026 21:11

Santa Cruz, Bolivia

Con el inicio del año escolar 2026, padres de familia solicitan a los colegios mayor comprensión y flexibilidad respecto a la compra de útiles escolares. Argumentan que muchas familias no cuentan con los recursos necesarios para adquirir todos los materiales de manera inmediata.

“Hay padres que no van a poder comprar la lista completa al inicio de clases”, indicaron, señalando que el costo de los útiles representa un desafío, especialmente para hogares con dos o tres hijos en edad escolar.

Por ello, proponen que los requerimientos sean graduales y acordes a la realidad económica actual.

Si bien reconocen la planificación que los profesores realizan con semanas de anticipación para organizar las clases y el material a utilizar durante la gestión 2026, los padres piden comprensión ante las dificultades económicas de algunas familias.

“Pedimos un poco de comprensión a los docentes para aquellos alumnos que quizás no puedan contar con todo su material desde el primer día de clases”, enfatizaron.

Esta solicitud se suma a las discusiones sobre cómo equilibrar la planificación educativa con las realidades económicas de las familias bolivianas.

