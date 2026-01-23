Gobernación garantiza transitabilidad en las rutas cruceñas para este feriado largo

La Gobernación de Santa Cruz, mediante el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), ha confirmado que la mayoría de las rutas departamentales están expeditas para este feriado. El director de la entidad, Jairo Guiteras, aseguró que se trabaja arduamente para mantener la conectividad en todas las provincias.

En las zonas de Vallegrande, Florida y Manuel María Caballero se han reportado deslizamientos que requieren máxima atención de los conductores.

"Todas las emergencias se están atendiendo en coordinación con la ABC para garantizar la transitabilidad", puntualizó la autoridad departamental.

La situación climática en el Pantanal de San Matías ha generado inundaciones que afectan directamente a varias rutas productivas del sector. Ante este escenario, el Sedcam ha habilitado vías alternas y desplegado maquinaria pesada para no interrumpir el flujo vehicular.

Respecto a la zona de El Torno, Guiteras informó que la emergencia está prácticamente resuelta gracias a una ruta alternativa que evita los puentes colapsados. El director recomendó a la población transitar con suma precaución y respetar estrictamente la señalización vial en los tramos afectados.

Finalmente, la Gobernación reafirmó su compromiso de mantener equipos técnicos en alerta permanente durante todo el fin de semana largo. La prioridad institucional es velar por la seguridad vial y asegurar que las familias lleguen a sus destinos sin contratiempos.

