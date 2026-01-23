¿Alistando planes para el feriado de este viernes? Conozca cómo estará el clima aquí

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) presentó el pronóstico para este viernes 23 de enero de 2026 en las ciudades capitales de nuestro país. La jornada de feriado estará marcada por una notable nubosidad y variaciones térmicas significativas a lo largo del territorio nacional.

En la ciudad de La Paz, se espera una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 19°C con lluvias previstas para la tarde. Por su parte, El Alto registrará condiciones similares de humedad, aunque con un ambiente más frío que alcanzará apenas los 14°C.

Oruro y Potosí comparten una temperatura máxima estimada de 19°C, presentando ambas ciudades cielos nubosos durante gran parte del día. En la capital potosina se esperan chubascos desde la mañana, mientras que en Oruro las precipitaciones llegarán principalmente en horario vespertino.

Cochabamba y Sucre mantendrán un ambiente templado con temperaturas máximas de 27°C y 22°C respectivamente. No obstante, el reporte oficial advierte sobre la presencia de lluvia en la ciudad del valle tanto por la mañana como por la tarde.

En el oriente, Santa Cruz de la Sierra registrará la temperatura más alta del país con una máxima de 34°C y cielos poco nubosos. Trinidad también mantendrá un clima caluroso con 32°C, mientras que Cobija registrará tormentas eléctricas durante la tarde con una máxima de 31°C.

Tarija cerrará la jornada con una máxima de 27°C y una probabilidad de chubascos aislados durante las horas de la noche. En general, el país vivirá un feriado de clima inestable donde el paraguas será un accesorio necesario en la mayoría de las regiones.

