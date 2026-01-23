Trasladan a menores infractores de Cenvicruz al Hogar Padre Alfredo en Warnes

En cumplimiento de disposiciones superiores, un total de 126 menores infractores privados de libertad fueron trasladados desde el Centro Cenvicruz, ubicado en el municipio de El Torno, hasta las nuevas instalaciones del Hogar Padre Alfredo, en el municipio de Warnes, en un operativo ejecutado el viernes 23 de enero.

El primer traslado se realizó a horas 00:30, cuando 25 menores infractores fueron reubicados desde la Unidad Educativa Naciones Unidas (Cenvicruz). El operativo contó con la escolta de seis efectivos policiales.

Posteriormente, a horas 10:15 de la mañana, se dio continuidad al operativo con el traslado de 101 menores infractores, bajo un despliegue conjunto de 12 funcionarios de la Gobernación, personal de la Policía Fronteriza de El Torno y efectivos policiales especializados. Para esta fase se utilizaron tres buses, distribuidos de la siguiente manera:

Bus N.° 1: 45 menores

Bus N.° 2: 31 menores

Bus N.° 3: 25 menores

Las autoridades informaron que el traslado se realizó sin registrar ninguna novedad, garantizando la seguridad de los menores y del personal participante. Con esta reubicación, se busca mejorar las condiciones de atención y resguardo de los menores infractores en el nuevo centro ubicado en Warnes.

