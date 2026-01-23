“Él decía ‘suéltenme, suéltenme’”: investigan muerte de un hombre en Cotoca tras ser amarrado y golpeado

Según testigos, el sujeto acusado de intentar robar una motocicleta fue amarrado a un poste de alumbrado público y golpeado por varias personas hasta quedar inconsciente. Horas más tarde, perdió la vida.
23/01/2026
Un hombre de 33 años, identificado como Jacob K., falleció tras recibir una golpiza en el municipio de Cotoca, Santa Cruz, luego de que vecinos lo sorprendieran presuntamente intentando robar una motocicleta. Los hechos ocurrieron en la urbanización Rinconcito de Mapaiso.
Según testigos, el sujeto fue amarrado a un poste de alumbrado público y golpeado por varias personas hasta quedar inconsciente. Horas más tarde, perdió la vida.
La madre de Jacob, pidió justicia: “No merecía morir así. Aunque haya cometido un error, lo golpearon hasta matarlo. Son unos asesinos”, declaró. La familia exige la captura de los responsables.
La Policía de Cotoca inició la investigación correspondiente y realiza la autopsia médico-legal en la morgue de La Pampa de la Isla. Autoridades enfatizan que la investigación esclarecerá la dinámica de los hechos y determinará responsabilidades.
