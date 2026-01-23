TEMAS DE HOY:
Policial

“Él decía ‘suéltenme, suéltenme’”: investigan muerte de un hombre en Cotoca tras ser amarrado y golpeado

Según testigos, el sujeto acusado de intentar robar una motocicleta fue amarrado a un poste de alumbrado público y golpeado por varias personas hasta quedar inconsciente. Horas más tarde, perdió la vida.

Charles Muñoz Flores

23/01/2026 14:41

Investigan muerte de un hombre en Cotoca tras ser amarrado y golpeado. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.

Un hombre de 33 años, identificado como Jacob K., falleció tras recibir una golpiza en el municipio de Cotoca, Santa Cruz, luego de que vecinos lo sorprendieran presuntamente intentando robar una motocicleta. Los hechos ocurrieron en la urbanización Rinconcito de Mapaiso.

Según testigos, el sujeto fue amarrado a un poste de alumbrado público y golpeado por varias personas hasta quedar inconsciente. Horas más tarde, perdió la vida.

“Él decía, ‘suéltenme, suéltenme’, pero no hicieron caso”, relató una vecina que presenció los hechos. Otro testigo aseguró que el hombre, aparentemente bajo los efectos del alcohol, había confundido la motocicleta con la de un familiar.

La madre de Jacob, pidió justicia: “No merecía morir así. Aunque haya cometido un error, lo golpearon hasta matarlo. Son unos asesinos”, declaró. La familia exige la captura de los responsables.

La Policía de Cotoca inició la investigación correspondiente y realiza la autopsia médico-legal en la morgue de La Pampa de la Isla. Autoridades enfatizan que la investigación esclarecerá la dinámica de los hechos y determinará responsabilidades.

 

