Hallan a un hombre sin vida con múltiples impactos de bala en un domicilio de San Ignacio de Velasco

Datos extraoficiales indican que una persona habría ingresado al domicilio por la barda, perpetrado el ataque y posteriormente huido del lugar, abordando presuntamente una camioneta de color rojo que se encontraba a pocos metros.

Charles Muñoz Flores

23/01/2026 11:09

Hallan a hombre sin vida con impactos de bala en San Ignacio. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hecho de sangre se registró este viernes 22 de enero en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde un hombre fue hallado sin vida al interior de un domicilio, ubicado en el barrio Chiquitano, sobre la calle René Moreno.

De acuerdo con información preliminar, la víctima sería un ciudadano boliviano de sexo masculino, quien habría llegado a vivir al lugar hace apenas algunos días, situación que generó sorpresa y preocupación entre los vecinos de la zona.

El cuerpo presentaba múltiples impactos de bala, entre 20 y 30, confirmando que se trató de una muerte violenta.

Al lugar acudió personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), junto a representantes del Ministerio Público, y señalaron que el caso se encuentra en etapa de investigación, con el objetivo de esclarecer las circunstancias y responsabilidades de este hecho.

Datos extraoficiales indican que una persona habría ingresado al domicilio por la barda, perpetrado el ataque y posteriormente huido del lugar, abordando presuntamente una camioneta de color rojo que se encontraba a pocos metros, dándose a la fuga con rumbo desconocido.

Las investigaciones continúan en curso para identificar tanto a la víctima como a los presuntos autores del crimen. Se aguarda un informe oficial de las autoridades competentes en las próximas horas.

