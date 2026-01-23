¡Tome previsiones! Santa Cruz vivirá un fin de semana con intenso calor y posibles lluvias sectorizadas

Santa Cruz enfrentará un fin de semana marcado por altas temperaturas, vientos del norte y una elevada sensación térmica, aunque no se descartan lluvias sectorizadas provocadas por el calor y la humedad, según el último reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima.

“A partir de este viernes ya se consolidan los vientos del norte y se escribe otra historia, porque con estos vientos la sensación térmica aumenta, mínimamente en cinco grados adicionales”, explicó Alpire, advirtiendo que el calor será más intenso debido a la humedad presente en la atmósfera.

Pronóstico para la capital cruceña y provincias

Para la capital cruceña, Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, se prevé para este viernes una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 35 °C, con cielos parcialmente cubiertos, largos periodos de despejado y vientos del norte con ráfagas de hasta 30 km/h, sin lluvias.

El sábado 24 de enero, la mínima subirá a 23 °C y la máxima se mantendrá en 35 °C, con ráfagas de viento de hasta 35 km/h y condiciones similares. Mientras que el domingo 25, la mínima será de 23 °C, con vientos del norte que podrían alcanzar los 40 km/h, sin precipitaciones previstas.

Condiciones en otras regiones

En los Valles cruceños, las temperaturas oscilarán entre 11 °C y 30 °C, con cielos parcialmente cubiertos, vientos del norte y sin lluvias durante los tres días.

La Cordillera registrará mínimas de 19 °C y máximas de hasta 37 °C, con cielos mayormente despejados y ráfagas de viento de hasta 40 km/h.

En la Chiquitania, se esperan mínimas cercanas a 24 °C y máximas de 38 °C, con condiciones similares y ausencia de lluvias pronosticadas.

Alta radiación ultravioleta

Además del calor, la radiación ultravioleta será de alto impacto para la salud, por lo que se recomienda evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 15:00, especialmente en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades de base.

Las autoridades aconsejan hidratarse permanentemente, usar protector solar y no abusar del sol durante el feriado largo, ya que la sensación térmica podría alcanzar los 40 °C, pese a que el termómetro marque menos.

Posibles lluvias excepcionales

Alpire aclaró que, aunque no hay lluvias previstas, no se descartan precipitaciones excepcionales y sectorizadas producto del calor y la humedad. “Son eventos no pronosticados que pueden durar entre 10 y 15 minutos, incluso con lluvias intensas o granizo, y luego despejarse”, explicó.

Estas lluvias se generarían por el ascenso del vapor caliente desde la superficie, que, al chocar con la humedad en la atmósfera, propicia la formación de nubes y precipitaciones aisladas.

La recomendación final es clara: tomar previsiones, cuidarse del sol y mantenerse informado ante cualquier cambio repentino en las condiciones climáticas.

