Criminólogo señala que debe confirmarse o descartarse si ‘Didico’ es jefe de sicarios y por qué Brasil lo busca

Las autoridades bolivianas deberán establecer si el ciudadano Luis Fernando Gómez Saavedra, alias “Didico”, acusado de ser el jefe del clan de sicarios “Los Tiones”, está vinculado a sicariatos o actividades relacionadas con el narcotráfico, luego de su aprehensión mientras realizaba un trámite como boliviano. El caso ha generado preocupación debido a que se presume que operaba en la localidad de San Matías, zona fronteriza con Brasil, caracterizada por hechos violentos y delitos transnacionales.

El coronel Rubén Barrientos, experto perito criminalístico, explicó que la aprehensión fue posible gracias a una coordinación entre Interpol y el Servicio General de Identificación Personal (Segip). Aclaró que el ciudadano se presentó a realizar un trámite legal, como cualquier boliviano, y que hasta el momento no se evidenció el uso de documentación falsa.

Barrientos indicó que existe una alerta proveniente de Brasil solicitando información sobre esta persona, lo que motivó su aprehensión preventiva. Sin embargo, remarcó que serán las autoridades brasileñas las que deberán informar si existe un requerimiento oficial por delitos específicos, mientras que la Policía y el Ministerio Público bolivianos deberán confirmar o descartar su vinculación con organizaciones criminales.

Respecto al nivel de peligrosidad, el experto señaló que, si un país vecino solicita información o captura, se trata de delitos graves, aunque no necesariamente relacionados con sicariatos.

“Eso está siendo analizado por Interpol para determinar si corresponde una entrega formal cumpliendo los procedimientos legales”, explicó.

El caso también reabre el debate sobre la seguridad en zonas fronterizas como San Matías, donde en los últimos años se han registrado sicariatos, ajustes de cuentas y hechos vinculados al narcotráfico. Según Barrientos, estas regiones son vulnerables debido a su extensión territorial y al limitado control migratorio.

Finalmente, no se descarta que el ciudadano investigado pueda estar relacionado con otros hechos delictivos registrados en el país, aunque todo dependerá de las pruebas que presenten las autoridades. Por ahora, el caso continúa en investigación, mientras Bolivia y Brasil cruzan información para definir la situación legal del aprehendido.

