Caso Botrading: emiten notificación con sello rojo contra Armin Dorgathen

Se confirmó la emisión del sello rojo de Interpol contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, quien ahora es buscado en 196 países con una orden de aprehensión internacional. La medida activa su localización y captura en todos los países miembros de la organización policial internacional.

La notificación roja fue emitida “para la captura del señor Armin Dorgathen”, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, vinculados al denominado caso Botrading, relacionado con operaciones realizadas durante su gestión en la estatal petrolera.

Las autoridades informaron que la investigación continúa ampliándose. “Aparte de las 10 personas inicialmente investigadas, existen más involucrados. El fiscal del caso ya dio curso a la ampliación de la investigación contra seis personas adicionales, correspondientes al área técnica y jurídica, que habrían coadyuvado en los hechos investigados”, señalaron fuentes oficiales.

Asimismo, desde el ámbito jurídico no se descarta que las pesquisas alcancen al entorno cercano del exejecutivo. “Debería ampliarse y realizarse también la investigación correspondiente a los familiares del señor Armin Dorgathen”, indicaron desde la parte acusadora.

En el plano patrimonial, la Unidad de Investigaciones Financieras y Patrimoniales estableció que el expresidente de YPFB posee cinco propiedades registradas a su nombre, entre departamentos y terrenos, todas ubicadas en el departamento de Santa Cruz. Estos bienes ya se encuentran bajo actuación preventiva, como parte de las medidas adoptadas dentro del proceso.

Con la activación del sello rojo, el caso adquiere una dimensión internacional y refuerza el cerco judicial en torno a Dorgathen, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades penales y el presunto daño económico ocasionado al Estado.

