¿Dónde y cómo se pagará el BONO PEPE?: Cronograma oficial publicado por la Gestora

La Gestora Pública ha confirmado la puesta en marcha del pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).

Con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar un proceso ordenado, la entidad ha establecido que el desembolso se realice bajo un cronograma estrictamente vinculado a la fecha de nacimiento de cada beneficiario.

Cronograma por cumpleaños

La modalidad de pago es sencilla: el beneficiario podrá cobrar el día que coincida con su fecha de nacimiento cada mes.

Ejemplo: Si usted nació un 26 de julio, su fecha de cobro inicial será el 26 de enero. Si nació un 12 de agosto, le corresponde el 12 de febrero.

Ajuste para febrero: Debido a que febrero es un mes más corto, aquellos que cumplen años los días 29, 30 o 31, deberán realizar su cobro de ese mes los días 29, 30 o 31 de marzo, respectivamente.

Requisitos y puntos de cobro

Para hacer efectivo el beneficio, los ciudadanos deben acudir a las entidades financieras autorizadas portando únicamente:

Su cédula de identidad original y vigente.

Una fotocopia legible del mismo documento.

El pago se realizará a través de las ventanillas de las entidades del sistema financiero que actualmente están habilitadas para el pago de la Renta Dignidad, asegurando así una cobertura total tanto en áreas urbanas como rurales del territorio nacional.

