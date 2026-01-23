ABC reporta restricciones y tramos habilitados en la Red Vial Fundamental en este feriado nacional

La Administradora Boliviana de Carreteras difundió el estado actualizado de 83 tramos y pidió precaución a los conductores durante este feriado nacional.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que en este feriado nacional se mantiene el reporte actualizado de transitabilidad de la Red Vial Fundamental, que comprende 83 tramos a nivel nacional, algunos de ellos con restricciones, desvíos y paso controlado.
Según el informe oficial del 23 de enero, varias rutas presentan afectaciones por desbordes, trabajos de mantenimiento, construcción y condiciones climáticas adversas, mientras que otros sectores se encuentran habilitados sin restricciones.
En Cochabamba, se registran restricciones vehiculares y paso por un carril en el tramo Suticollo–Parotani, debido al desborde del río Rocha.
En Santa Cruz, hay sectores con paso controlado y desvíos, principalmente por hundimientos de plataforma.
En La Paz, persisten tramos no transitables y otros con restricción vehicular por obras y conflictos sociales.
En tanto, Oruro, Potosí y Chuquisaca reportan rutas transitables sin restricciones, sin afectaciones registradas hasta el momento.
La ABC recomendó a los conductores circular con precaución durante este feriado nacional, respetar la señalización y verificar el estado de las rutas antes de viajar.
