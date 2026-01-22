Habilitan línea de reclamos para beneficiarios del programa PEPE que no figuren en las listas de pago

El Gobierno Nacional informó que ya se encuentran habilitados los mecanismos de reclamo para aquellos ciudadanos que, cumpliendo con los requisitos para ser beneficiarios del programa PEPE, no figuran actualmente en las listas de pago.

El objetivo de esta medida es garantizar que el beneficio llegue a cada una de las personas contempladas en los grupos prioritarios, corrigiendo posibles errores de registro u omisiones en las bases de datos iniciales.

¿Dónde y cómo presentar el reclamo?

Los ciudadanos que consideren que cumplen con los requisitos y no aparezcan como habilitados deben acudir a las oficinas de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. En estos puntos, el personal encargado verificará la documentación y la situación particular de cada solicitante, según reporta el medo estatal Bolivia TV.

Asimismo, las autoridades anunciaron que en los próximos días entrará en funcionamiento un call center gratuito. Este servicio permitirá a la población realizar consultas y canalizar reclamos caso por caso, facilitando la incorporación inmediata de quienes correspondan al programa sin necesidad de traslados físicos.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa PEPE?

Para presentar un reclamo, el ciudadano debe pertenecer obligatoriamente a uno de los siguientes cinco grupos:

Madres y mujeres: Aquellas que ya perciben el bono Juana Azurduy. Padres o tutores: Responsables de estudiantes que son beneficiarios del bono Juancito Pinto. Personas con discapacidad visual: Deben haber estado registradas en el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) hasta el 15 de diciembre de 2025. Personas con discapacidad grave o muy grave: Registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad hasta el 30 de noviembre de 2025. Adultos mayores: Aquellos no jubilados que actualmente perciben la Renta Dignidad.

El Gobierno enfatizó la importancia de verificar los plazos de registro previos antes de acudir a las oficinas, ya que los beneficios están ligados a los padrones oficiales cortados a finales de 2025. Se recuerda a la población que el proceso de reclamo es gratuito y busca asegurar la transparencia y efectividad en la entrega de esta ayuda económica.

Mira la programación en Red Uno Play