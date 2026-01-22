Gobierno aclara que el nuevo apoyo PEPE no afectará al pago de los demás bonos

El Viceministro del Tesoro y Crédito Público, Christian Morales Burgos, y el Gerente General de la Gestora Pública, Vladimir Fernández Quiroga, dieron una conferencia de prensa en Santa Cruz acerca del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). Este nuevo apoyo económico temporal tiene como objetivo principal brindar un alivio financiero directo a las familias más vulnerables del territorio nacional.

Durante el encuentro con la prensa, las autoridades enfatizaron que la implementación de este programa no interfiere con el cronograma de otros beneficios sociales ya establecidos. “El PEPE no reemplaza, no modifica, ni afecta el pago de los bonos”, aseguraron de forma categórica para evitar cualquier confusión entre los beneficiarios actuales.

Bajo esta premisa, se garantiza que pagos fundamentales como el Bono Juana Azurduy, el Juancito Pinto y la Renta Dignidad continuarán entregándose de manera regular y sin alteraciones. Asimismo, los beneficios destinados a sectores específicos, como el Bono de Discapacidad y el Anual de Indigencia o Ceguera, mantienen su vigencia y presupuesto intactos.

Esta iniciativa se consolida como un refuerzo estratégico diseñado para potenciar la economía de los hogares bolivianos en el contexto actual del año 2026. La coordinación entre el Viceministerio y la Gestora Pública busca asegurar que este auxilio llegue de forma eficiente a quienes más lo necesitan sin comprometer la estructura de protección social existente.

