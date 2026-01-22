Partidos firman acuerdo de 16 puntos para elecciones subnacionales pacíficas

Delegados de las organizaciones políticas habilitadas para las elecciones subnacionales del 22 de marzo suscribieron este jueves un acuerdo de 16 puntos, impulsado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que establece reglas de conducta para la campaña, el respeto a los resultados electorales y la preservación de la institucionalidad democrática.

El documento fue firmado en el marco del Encuentro Multipartidario rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026, y fija obligaciones concretas para frenar la guerra sucia, la desinformación, la judicialización del proceso electoral y los cuestionamientos sin sustento técnico al Padrón Electoral Biométrico.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, aseguró que todos los delegados políticos se adscribieron al acuerdo, cuyo objetivo central es garantizar un proceso electoral pacífico y transparente.

Compromisos para la campaña

En materia de campaña y propaganda, las organizaciones políticas se comprometieron a evitar la difusión de noticias falsas, contenidos manipulados y narrativas engañosas, así como cualquier forma de acoso o violencia política.

Asimismo, el acuerdo establece la obligación de respetar los bienes públicos y privados y de participar en espacios de debate programático organizados por el Órgano Electoral, los medios de comunicación y la sociedad civil.

El documento incorpora también un compromiso del TSE para fortalecer los mecanismos de supervisión digital, con el fin de garantizar la transparencia y trazabilidad de la comunicación política en línea, sin menoscabar la libertad de expresión.

Otro de los puntos clave establece que las organizaciones políticas participarán en todas las fases de la conformación del Padrón Electoral, con miras a las elecciones subnacionales, incluyendo la asistencia a los laboratorios de integridad electoral y el ejercicio de los mecanismos de control previstos por ley, evitando su uso como herramienta de confrontación política sin respaldo técnico.

Las fuerzas políticas también asumieron el compromiso de respetar los resultados electorales, reconociendo que su aceptación es una condición indispensable para la gobernabilidad democrática y una expresión directa del principio de soberanía popular.

El acuerdo remarca, además, el carácter informativo del Sistema de Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (Sirepre), aclarando que este no sustituye al cómputo oficial.

Las elecciones subnacionales del 22 de marzo permitirán la renovación de autoridades en 343 municipios, nueve gobernaciones y la Autonomía Regional del Chaco, con la elección de gobernadores, alcaldes, concejales, asambleístas y autoridades regionales en todo el país.

