Camacho anuncia inminente desalojo de predios avasallados en Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que se cuenta con un plan estratégico y anunció que en las próximas horas se ejecutará un plan de desalojo de predios avasallados en el departamento, el cual contará con la garantía del Gobierno, el Ministerio Público y la Policía Boliviana.

“Por obvias razones no vamos a decir dónde ni cómo, pero empezaremos a ejecutar este plan de desalojo. Se acabó el ciclo de la ilegalidad, se acabó el ciclo de los avasallamientos y vamos a producir más para el país. Se hará respetar la propiedad privada”, anunció Camacho.

El gobernador agradeció la colaboración de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de su presidente, Klaus Frerking, al señalar que su trabajo fue clave para identificar los principales focos de avasallamientos ilegales en el departamento.

“Nuestras instituciones están trabajando unidas por el departamento. Bolivia crecerá con trabajo, respeto a la ley y compromiso por Santa Cruz”, agregó.

Finalmente, Camacho advirtió que los avasallamientos no solo vulneran la propiedad privada, sino que también ponen en riesgo a comunidades indígenas y áreas protegidas, y recordó la agresión sufrida por un cacique indígena en San José de Chiquitos.

Mira la programación en Red Uno Play