“No hay espacio para mafias”: Gobierno anuncia acciones coordinadas para frenar avasallamientos

El presidente Rodrigo Paz aseguró que se respetará la propiedad privada y anunció acciones conjuntas para frenar las tomas ilegales de tierras productivas.
22/01/2026 14:05
Durante su intervención en el Encuentro Interinstitucional contra los Avasallamientos, en Santa Cruz, el presidente Paz afirmó que en Bolivia se respeta la propiedad privada, las tierras legalmente adquiridas y a los productores que trabajan, invierten y generan empleo.
“La propiedad privada es un derecho constitucional, una base esencial para el desarrollo, la inversión y la paz social”, sostuvo el mandatario.
Añadió que no puede haber justicia social ni desarrollo si se afecta a quienes producen alimentos para el país.
Paz recordó que en el pasado una parte importante de la tierra fiscal fue distribuida por vínculos de poder político y económico, una situación que, según señaló, se profundizó en los últimos 20 años debido al desorden y la corrupción.
En un mensaje enfático, el presidente aseguró que el Gobierno actuará contra grupos organizados que se dedican a las tomas ilegales de tierras.
“Nos toca cambiar el destino de la patria. Nos están robando grupos y mafias organizadas. Vamos a cambiar Bolivia, porque aquí no hay espacio para mafias, maleantes ni corruptos”, afirmó.
Las autoridades indicaron que en los próximos días se coordinarán operativos y acciones concretas para frenar los avasallamientos y garantizar la seguridad jurídica de los predios productivos, fundamentales para el abastecimiento de alimentos en el país.
