TEMAS DE HOY:
Plan Carnaval Seguro 2026 Didico Acribillado en el Urubó

33ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

“No hay espacio para mafias”: Gobierno anuncia acciones coordinadas para frenar avasallamientos

El presidente Rodrigo Paz aseguró que se respetará la propiedad privada y anunció acciones conjuntas para frenar las tomas ilegales de tierras productivas.

Miguel Ángel Roca Villamontes

22/01/2026 14:05

Escuchar esta nota

Durante su intervención en el Encuentro Interinstitucional contra los Avasallamientos, en Santa Cruz, el presidente Paz afirmó que en Bolivia se respeta la propiedad privada, las tierras legalmente adquiridas y a los productores que trabajan, invierten y generan empleo.

“La propiedad privada es un derecho constitucional, una base esencial para el desarrollo, la inversión y la paz social”, sostuvo el mandatario.

Añadió que no puede haber justicia social ni desarrollo si se afecta a quienes producen alimentos para el país.

Paz recordó que en el pasado una parte importante de la tierra fiscal fue distribuida por vínculos de poder político y económico, una situación que, según señaló, se profundizó en los últimos 20 años debido al desorden y la corrupción.

En un mensaje enfático, el presidente aseguró que el Gobierno actuará contra grupos organizados que se dedican a las tomas ilegales de tierras.

“Nos toca cambiar el destino de la patria. Nos están robando grupos y mafias organizadas. Vamos a cambiar Bolivia, porque aquí no hay espacio para mafias, maleantes ni corruptos”, afirmó.

Las autoridades indicaron que en los próximos días se coordinarán operativos y acciones concretas para frenar los avasallamientos y garantizar la seguridad jurídica de los predios productivos, fundamentales para el abastecimiento de alimentos en el país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD