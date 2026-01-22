“No hay espacio para mafias”: Gobierno anuncia acciones coordinadas para frenar avasallamientos

Durante su intervención en el Encuentro Interinstitucional contra los Avasallamientos, en Santa Cruz, el presidente Paz afirmó que en Bolivia se respeta la propiedad privada, las tierras legalmente adquiridas y a los productores que trabajan, invierten y generan empleo.

“La propiedad privada es un derecho constitucional, una base esencial para el desarrollo, la inversión y la paz social”, sostuvo el mandatario.

Añadió que no puede haber justicia social ni desarrollo si se afecta a quienes producen alimentos para el país.

Paz recordó que en el pasado una parte importante de la tierra fiscal fue distribuida por vínculos de poder político y económico, una situación que, según señaló, se profundizó en los últimos 20 años debido al desorden y la corrupción.

En un mensaje enfático, el presidente aseguró que el Gobierno actuará contra grupos organizados que se dedican a las tomas ilegales de tierras.

“Nos toca cambiar el destino de la patria. Nos están robando grupos y mafias organizadas. Vamos a cambiar Bolivia, porque aquí no hay espacio para mafias, maleantes ni corruptos”, afirmó.

Las autoridades indicaron que en los próximos días se coordinarán operativos y acciones concretas para frenar los avasallamientos y garantizar la seguridad jurídica de los predios productivos, fundamentales para el abastecimiento de alimentos en el país.

