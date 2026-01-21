CAO advierte sobre 135 predios avasallados en Santa Cruz y pide acción inmediata del Gobierno

La situación de los avasallamientos en Santa Cruz continúa generando preocupación entre los productores agropecuarios. Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), calificó como “terrible” lo ocurrido recientemente en San José de Chiquitos, donde un cacique de 74 años fue brutalmente golpeado durante un conflicto por tierras.

“Imagínese usted que por avasallar unos predios terminaron golpeando brutalmente a un hombre de 74 años que era cacique en una comunidad. Esto ha derivado a medidas de presión, vigilias y pedidos de auditoría e intervención de autoridades”, denunció Frerking.

El dirigente señaló que este tipo de agresiones son resultado de “una mala administración del INRA y de haber utilizado esta institución durante años con fines políticos, repartiendo tierras según conveniencia para obtener votos”.

Frerking también reveló que solo en el departamento de Santa Cruz, el INRA tiene 135 predios avasallados oficialmente, sin contar los casos en tribunales agroambientales y denuncias en fiscalías departamentales.

En este marco, el gobernador Luis Fernando Camacho presentará este jueves un plan para desalojar alrededor de 300 predios. Frerking respaldó la medida y enfatizó la necesidad de destruir las mafias que operan dentro de la institucionalidad.

“El gobierno entregó 17 millones de hectáreas a nivel nacional, pero mucha de esa dotación fue solamente para tráfico de tierras. Necesitamos una auditoría que nos diga cuántas de esas comunidades están realmente produciendo alimentos y cuántas no cumplen con su finalidad”, cuestionó.

El dirigente hizo un llamado a que se cumpla la ley: “La justicia y los fiscales tienen que poner mano dura. Han habido secuestros, tiros, heridos. Esto no puede seguir ocurriendo. No es solo en Santa Cruz: también hay avasallamientos en Tarija, Cochabamba y concesiones mineras en Potosí. Esto se tiene que terminar”.

Para finalizar, Frerking se mostró solidario con la víctima. “La violencia no debería pasar para nadie. Nos adherimos al dolor del cacique y su familia. Esperemos que las autoridades hagan cumplir la ley y que los responsables paguen por estos delitos para escribir una nueva historia”.

Mira la programación en Red Uno Play